Ковач официально возглавил Монако

Французский Монако объявил о назначении Нико Ковача главным тренером команды. На этом посту он сменил Роберта Морено.

Хорватский специалист – новый наставник монегасков, сообщает официальный сайт клуба.

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Ковач подписал с Монако 3-летний контракт. Соглашением также предусмотрена опция продления сотрудничества. Уже в понедельник 48-летний хорват проведет первую тренировку во главе княжеского клуба. Без работы Ковач находился с ноября, когда был уволен руководством мюнхенской Баварии из-за провального старта сезона. Ранее он также тренировал франкфуртский Айнтрахт, национальную и молодежную сборные Хорватии.

Напомним, что в рамках кампании 2019/20 Монако финишировал 9-м в чемпионате и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

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