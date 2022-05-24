Нико Ковач стал новым тренером Вольфсбурга. Стороны подписали контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба. Его брат Нико тоже переезжает в Вольфсбург, где войдет в тренерский штаб.

Монако официально уволил Ковача с должности главного тренера

Ковач тренировал Баварию в 2018-19 годах, но был уволен из-за слабых результатов и конфликтов с футболистами. В последнее время Нико работал в Монако. Результаты в Лиге 1 сначала были положительными, однако вылет от Шахтера из ЛЧ и последующий спад также привели к увольнению.

В Вольфсбурге творится тренерский кошмар. Потеряв прошлым летом Оливера Гласнера, "волки" подписали Марка ван Боммеля, который проработал всего несколько месяцев. Его преемник – Флориан Кофельдт – также провалился и был уволен в конце сезона. Вольфсбург финишировал 12-м в Бундеслиге.