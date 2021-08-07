Главный тренер Монако Нико Ковач отреагировал на возможный переход Лионеля Месси в лагерь конкурента в борьбе за чемпионский титул – Пари Сен-Жермен.

"Это хорошо для лиги. Переход лучшего игрока планеты позволит чемпионату снова подняться и обеспечит лучшую презентацию.

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Конечно, победить их станет еще сложнее. Но идея увидеть игру Месси в Лиге 1 наполняет меня радостью", – цитирует хорвата официальный сайт клуба.

Ранее брат владельца парижан объявил о завершении переговоров с Месси, а ПСЖ зарезервировал Эйфелеву башню для эффектной презентации звездного новичка.

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