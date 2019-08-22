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Ковач оценил готовность звездных новичков Баварии к матчу против Шальке

19:56 17 Читати українською
Ковач оценил готовность звездных новичков Баварии к матчу против Шальке
Нико Ковач / Bild

Главный тренер мюнхенцев рассказал о физическом состоянии игроков, которые недавно присоединились к команде.

 

"Коутиньо до сих пор не участвовал во многих тренировках. Мы хотим сначала вернуть его в форму и не рисковать, чтобы Филиппе мог полностью использовать свой потенциал. Он футболист мирового уровня и очень скромный молодой человек. Мы хотим интегрировать его в команду.

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Возможно, Перишич выйдет в старте на матч с Шальке. В плане подготовки он на том же уровне, что и другие наши игроки, потому что он начал тренироваться раньше, чем Филиппе", – рассказал Ковач в комментарии официальному сайту Баварии.

Напомним, во втором туре Бундеслиги "ротен" сыграют на выезде против Шальке.

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Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Иван Перишич Иван Перишич Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач Трансферы Баварии Шальке - Бавария
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