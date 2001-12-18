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Ковач объяснил, почему отказался от ротации в Баварии

30 ноября 22:10 29 Читати українською
Ковач объяснил, почему отказался от ротации в Баварии
Ковач / фото из соцсетей

Главный тренер Баварии Ковач рассказал о трудностях в работе в мюнхенском клубе.

"Перед нами все еще стоит цель выиграть Бундеслигу. Наш минимум – это быть в топ-4. Я хочу становиться лучше каждый день. За пять месяцев, что я тренирую Баварию, были как хорошие моменты, так и не очень.

"Таких слов нет в моем лексиконе", – Ковач не собирается сдаваться из-за слухов об отставке

Это нормально, что игроки, которые играют меньше, недовольны. Это даже хорошо. Когда я приходил сюда, я понимал, что здесь много замечательных игроков. Поэтому сначала я проводил ротацию.

Затем начались травмы, состав был ограниченным. Сейчас я решил, что у нас будет костяк, который всегда выходит в основе", – цитирует Ковача пресс-служба Баварии.

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Германия Бавария Бавария Нико Ковач Нико Ковач
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