Ковач объяснил, почему отказался от ротации в Баварии

Главный тренер Баварии Ковач рассказал о трудностях в работе в мюнхенском клубе.

"Перед нами все еще стоит цель выиграть Бундеслигу. Наш минимум – это быть в топ-4. Я хочу становиться лучше каждый день. За пять месяцев, что я тренирую Баварию, были как хорошие моменты, так и не очень.

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Это нормально, что игроки, которые играют меньше, недовольны. Это даже хорошо. Когда я приходил сюда, я понимал, что здесь много замечательных игроков. Поэтому сначала я проводил ротацию.

Затем начались травмы, состав был ограниченным. Сейчас я решил, что у нас будет костяк, который всегда выходит в основе", – цитирует Ковача пресс-служба Баварии.

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