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Ковач неоднозначно прокомментировал возможность приобретения игроков Боруссии Д

27 октября 00:15 207 Читати українською
Ковач неоднозначно прокомментировал возможность приобретения игроков Боруссии Д
Нико Ковач / ФК Бавария

Главный тренер Баварии Ковач оценил возможность снова начать забирать звезд дортмундской Боруссии.

"Прежде всего нашей целью является побеждать и оставаться около Дортмунда в турнирной таблице.

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Сейчас вы, журналисты, ставите 5 место перед 1. Боруссия выполнила очень хорошую работу.

У нас замечательный состав, с которым мы хотим быть успешными. Мы не можем утверждать, что произойдет в новом году, все может быть. Есть много замечательных игроков во всем мире.

Не хочу делать никаких оправданий, но когда другие команды играют против Баварии, тактический подход разный", – передает слова Ковача goal.com.

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