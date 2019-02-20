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Ковач: Не припомню много клубов, которые не проигрывали и не пропускали от Ливерпуля на Энфилде

09:54 33 Читати українською
Ковач: Не припомню много клубов, которые не проигрывали и не пропускали от Ливерпуля на Энфилде
Нико Ковач / Reuters

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал результат матча против Ливерпуля в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Стакан наполовину полон, но и наполовину пуст. Не припомню много клубов, которые не проигрывали и не пропускали от Ливерпуля на Энфилде. "Красные" – очень классная команда. Мы сыграли очень надежно в защите, продемонстрировали высокий уровень тактики и настроя.

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Мы не забили, но и не пропустили. Теперь нас ждет домашний матч, где мы будем играть перед 75 тысячами болельщиков. Мы понимаем, что если пропустим, будем обязаны побеждать.

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На этом уровне мельчайшие детали могут решить все. Поэтому давайте дождемся матча и посмотрим", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

Лига чемпионов1/8 финалаЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
Матч окончен
0 : 0
Бавария
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Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Бавария Бавария Бавария Нико Ковач Нико Ковач
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