Ковач: Ливерпуль тяжелый соперник из всех, которые могли нам достаться

Главный тренер Баварии Нико Ковач поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"Хочу снова сказать, что мы играем против самого тяжелого соперника, который мог нам достаться.

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Если вы посмотрите на выступление Ливерпуля в прошлом сезоне, и как они играют в АПЛ в этом сезоне, надо сказать, что это самый тяжелый жребий.

Я не знаю, есть ли фаворит в этом противостоянии. Мы с Ливерпулем уважаем друг друга, и завтра будет спортивная борьба", – цитирует Ковача Sky Sports.

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