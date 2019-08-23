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Ковач: Я напивался лишь 10 раз в жизни

17:14 60 Читати українською
Ковач: Я напивался лишь 10 раз в жизни
Нико Ковач / ФК Бавария

Главный тренер Баварии Нико Ковач рассказал о своем отношении к алкоголю.

"Я напивался раньше. Но не очень часто. Я могу пересчитать разы, когда я по-настоящему напивался, по пальцам двух рук. Мне 47 лет, и я напивался всего 10 раз.

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Я расслабляюсь благодаря тому, что провожу время со своей семьей, а также благодаря путешествиям на море", – цитирует Ковача Sport Bild.

Во 2 туре Бундеслиги Бавария сыграет на выезде против Шальке. Матч состоится 24 августа в 19:30 по киевскому времени.

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Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач
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