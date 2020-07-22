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Ковач хочет пригласить в Монако двух экс-подопечных, которые разрывали Шахтер

12:11 - Читати українською
Ковач хочет пригласить в Монако двух экс-подопечных, которые разрывали Шахтер
Нико Ковач / Getty Images

Новый тренер Монако Нико Ковач уже строит планы для усиления команды.

Хорват нацелился на дуэт звезд, с которыми работал во франкфуртском Айнтрахте – Филип Костич и Лука Йович, информирует Sport.de со ссылкой на SportBild.

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Игроки сборной Сербии были лидерами команды Ковача, которая в сезоне 2017/18 сенсационно выиграла Кубок Германии. После этого тренер ушел в Баварию, а Костич и Йович провели еще одну роскошную кампанию в составе Айнтрахта. А вот сезон 2019/20 сложился для всех трех по-разному – Ковача уволили из мюнхенского гранда, Йович провалился в Реале, а Костич продолжил стабильные выступления за "орлов" (4 гола и 12 ассистов в 33 матчах Бундеслиги). Теперь хорватский специалист хочет возобновить сотрудничество с обоими игроками в Монако.

К слову, Костич и Йович были одними из главных героев Айнтрахта в противостоянии с Шахтером на стадии 1/16 финала предыдущего розыгрыша Лиги Европы (2:2, 4:1). В активе обоих по голу и ассисту в двух матчах против "горняков".

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Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Франция Филип Филип Костич Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Монако Монако Лука Лука Йович Нико Нико Ковач
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