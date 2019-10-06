Ковач довел до слез Хави Мартинеса – испанец не играл в основе Баварии с мая

Главный тренер мюнхенской Баварии Нико Ковач продолжает игнорировать полузащитника Хави Мартинеса. В поединке против Хоффенхайма (1:2) в 7-м туре Бундеслиги ветеран просидел весь матч на скамейке запасных.

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Мартинес с грустным выражением лица в одиночестве сидел на скамейке запасных. В какой-то момент к нему подошел один из членов тренерского штаба мюнхенцев, чтобы поддержать 31-летнего хавбека. Кажется, воспитанник Осасуны даже обронил слезу.

В сезоне 2019/20 Хави Мартинес провел за Баварию суммарно лишь 91 минуту в Бундеслиге (3 матча) и еще 45 минут в Лиге чемпионов (2 матча). В прошлом сезоне в активе ветерана 33 матча и 4 гола во всех турнирах.

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