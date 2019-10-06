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Ковач довел до слез Хави Мартинеса – испанец не играл в основе Баварии с мая

13:00 45 Читати українською
Ковач довел до слез Хави Мартинеса – испанец не играл в основе Баварии с мая
Хави Мартинес (слева) / dpa

Главный тренер мюнхенской Баварии Нико Ковач продолжает игнорировать полузащитника Хави Мартинеса. В поединке против Хоффенхайма (1:2) в 7-м туре Бундеслиги ветеран просидел весь матч на скамейке запасных.

73’ Роберт Левандовски
 
Саркис Адамян 54’
Саркис Адамян 79’
54’ Саркис Адамян
73’ Роберт Левандовски
79’ Саркис Адамян

Опытный баск вновь не попал в основу "ротен" официальный поединок и попал в объективы камер перед матчем с "сине-белыми".

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Мартинес с грустным выражением лица в одиночестве сидел на скамейке запасных. В какой-то момент к нему подошел один из членов тренерского штаба мюнхенцев, чтобы поддержать 31-летнего хавбека. Кажется, воспитанник Осасуны даже обронил слезу.

В сезоне 2019/20 Хави Мартинес провел за Баварию суммарно лишь 91 минуту в Бундеслиге (3 матча) и еще 45 минут в Лиге чемпионов (2 матча). В прошлом сезоне в активе ветерана 33 матча и 4 гола во всех турнирах.

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Хаби Мартинес Хаби Мартинес Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач Бавария - Хоффенхайм
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