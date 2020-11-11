Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо снова готов помогать команде на футбольном поле.

Бразилец начал финальный этап восстановления и накануне провел первую тренировку на базе Барселоны. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба каталонского клуба.

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Ожидается, что Коутиньо должен успеть вернуться в оптимальную физическую форму к выездному матчу Барселоны против Атлетико в рамках 10-го тура Ла Лиги, который состоится 22 ноября.

Напомним, 28-летний полузащитник получил травму подколенного сухожилия левой ноги во время Эль Класико, поэтому пропустил матчи Барселоны с Ювентусом, Алавесом, киевским Динамо и Бетисом. В шести матчах нынешнего сезона Коутиньо забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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