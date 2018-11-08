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Коутиньо вылетел из-за травмы – стали известны сроки восстановления

14:33 8 Читати українською
Коутиньо вылетел из-за травмы – стали известны сроки восстановления
Филиппе Коутиньо / Rex Features

Атакующий хавбек испанской Барселоны Филиппе Коутиньо получил травму и вынужден пропустить ближайший матч испанского первенства. Под вопросом также участие бразильца в важном матче против мадридского Атлетико.

Бразильский полузащитник получил травму и не сыграет против Бетиса в воскресенье, сообщает официальный сайт Барселоны.

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По результатам медицинского обследования, Коутиньо получил небольшой разрыв задней поверхности бедра левой ноги. Ориентировочные сроки восстановления после такой травмы – 2-3 недели.

Таким образом, бразилец точно не поможет "блаугранас" в матче 12-го тура Ла Лиги с Бетисом, а также может пропустить поединок с мадридским Атлетико 24 ноября.

В сезоне 2018/19 Филиппе Коутиньо провел 11 матчей в Примере, в которых забил 4 мяча и сделал 1 ассист.

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Барселона - Бетис: Воскресенье 11 ноября 2018

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