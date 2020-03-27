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Коутиньо выдвинул Барселоне жесткие условия своего перехода – бразильца интересует только один чемпионат

12:40 164 Читати українською
Коутиньо выдвинул Барселоне жесткие условия своего перехода – бразильца интересует только один чемпионат
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо, который играет за Баварию на правах аренды, хочет иметь влияние на поиски своего нового клуба.

Бразилец стремится сам выбирать место продолжения карьеры, информирует Sport.es.

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Прошлым летом Барселона настояла на переходе Коутиньо в Баварию, также полузащитника заставили согласиться на пункт о полноценном выкупе. 27-летний игрок доволен своим положением в Мюнхене, но "ротен" не готовы удовлетворить финансовые аппетиты Барселоны (120 млн евро). Теперь каталонцам придется искать других покупателей, и на этот раз Коутинью сам хочет выбирать свою судьбу.

Приоритетом плеймейкера является АПЛ, несмотря на реальный интерес Интера. Бразилец стал настоящей звездой в Англии, но Ливерпуль не будет участвовать в гонках. Наиболее вероятные варианты – Челси, и Арсенал. Напомним, в текущем сезоне Коутиньо провел за Баварию 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

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