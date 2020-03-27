Коутиньо выдвинул Барселоне жесткие условия своего перехода – бразильца интересует только один чемпионат

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо, который играет за Баварию на правах аренды, хочет иметь влияние на поиски своего нового клуба.

Бразилец стремится сам выбирать место продолжения карьеры, информирует Sport.es.

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Прошлым летом Барселона настояла на переходе Коутиньо в Баварию, также полузащитника заставили согласиться на пункт о полноценном выкупе. 27-летний игрок доволен своим положением в Мюнхене, но "ротен" не готовы удовлетворить финансовые аппетиты Барселоны (120 млн евро). Теперь каталонцам придется искать других покупателей, и на этот раз Коутинью сам хочет выбирать свою судьбу.

Приоритетом плеймейкера является АПЛ, несмотря на реальный интерес Интера. Бразилец стал настоящей звездой в Англии, но Ливерпуль не будет участвовать в гонках. Наиболее вероятные варианты – Челси, и Арсенал. Напомним, в текущем сезоне Коутиньо провел за Баварию 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

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