Коутиньо выбрал приоритетные варианты продолжения карьеры в случае ухода из Барселоны

Хавбек Филиппе Коутиньо следующим летом, скорее всего, снова сменит клубную прописку.

27-летний футболист не нужен ни Барселоне, которая владеет правами на него, ни Баварии, за которую Коутиньо сейчас выступает в аренде. Летом мюнхенцы вернут бразильца в Каталонию, а "блаугранас" выставят его на трансфер, сообщает Calciomercato.

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По информации источника, главным претендентом на хавбека является итальянский Ювентус – туринцы могут выложить за него 70-80 млн евро. Сам игрок хочет вернуться в чемпионат Англии и готов рассмотреть варианты с переходом в Арсенал или Ливерпуль. Также Коутиньо не исключает переезда в столицу Франции, чтобы объединиться со своим партнером по сборной Бразилии Неймаром.

Напомним, Барселона приобрела Коутиньо в январе 2018 года у Ливерпуля за 120 млн евро. Бразилец не смог закрепиться в основе "блаугранас" и перед началом текущего сезона отправился в аренду в Баварию, за которую пока сыграл 26 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

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