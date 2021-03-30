Бразилец уехал лечить колено на родину, сообщает официальный сайт клуба.

Коутиньо во второй раз прооперировали – Барселона узнала новые сроки восстановления бразильца

Никаких подробностей относительно вояжа Коутинью в Латинскую Америку "блаугранас" не обнародовали. Хавбек получил травму еще 29 декабря, а в январе был прооперирован. Однако, недавно левое колено звезды прооперировали во второй раз из-за неудовлетворительных результатов предыдущего хирургического вмешательства и темпов восстановления.

В нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо провел лишь 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.

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