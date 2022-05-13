Стали известны условия перехода Коутиньо из Барселоны в Астон Виллу – бразилец пошел на серьезные финансовые уступки.

Коутиньо имел настолько большое желание остаться в Астон Вилле, что согласился снизить свою зарплату больше, чем на 70%, сообщает журналист Джон Перси в своем твиттере.

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Таким образом, бирмингемцы смогут вложиться в зарплатную ведомость клуба. Добавим, что трансфер обошелся "вилланам" в 20 млн евро.

Отметим, что Коутиньо перебрался в Астон Виллу зимой 2022 года на правах аренды, сыграл в 16 матчах, в которых отличился 4 голами и 3 ассистами.

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