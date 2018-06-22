toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Коутиньо: Сборная Бразилии хотела выиграть, было много положительных моментов

18 июня 14:29 51 Читати українською
Коутиньо: Сборная Бразилии хотела выиграть, было много положительных моментов
Филиппе Коутиньо

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо прокомментировал ничью 1:1 со Швейцарией в матче 1 тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

"На чемпионате мира все команды в прекрасной форме. Наша команда сыграла очень хорошо, у нас было много положительных моментов. Конечно, мы хотели выиграть, но чемпионат мира для нас состоит из трех матчей группового этапа.

Бразилия – Швейцария: мать Коутиньо заплакала после шикарного гола Филиппе

Прежде всего, для меня было важно работать со своей командой. Как я взаимодействую с Неймаром? Во многом это зависит от взаимодействия с другими игроками. Пытались гонять швейцарцев в различные зоны, чтобы они чувствовали себя более самоуверенными", – цитирует Коутинью Чемпионат.

Напомним, следующие матчи в группе Бразилия проведет против Коста-Рики и Сербии.

ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария: "селесао" рано отпустили игру, а швейцарцы - мастера трансформаций

ЧМ-2018 1 тур

Бразилия - Швейцария: Воскресенье 17 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 1
Швейцария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Бразилия - Швейцария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук