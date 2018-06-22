Коутиньо: Сборная Бразилии хотела выиграть, было много положительных моментов

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо прокомментировал ничью 1:1 со Швейцарией в матче 1 тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

"На чемпионате мира все команды в прекрасной форме. Наша команда сыграла очень хорошо, у нас было много положительных моментов. Конечно, мы хотели выиграть, но чемпионат мира для нас состоит из трех матчей группового этапа.

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Прежде всего, для меня было важно работать со своей командой. Как я взаимодействую с Неймаром? Во многом это зависит от взаимодействия с другими игроками. Пытались гонять швейцарцев в различные зоны, чтобы они чувствовали себя более самоуверенными", – цитирует Коутинью Чемпионат.

Напомним, следующие матчи в группе Бразилия проведет против Коста-Рики и Сербии.

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