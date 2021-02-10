"Одна из задач клуба – экономия. В ситуации с Коутиньо предусмотрены бонусы за сыгранные матчи. Барса не хочет больше платить за него.

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Если он проведет еще 7 матчей, то Барселона будет обязана выплатить 5 млн евро. Этого не будет", – приводит слова репортера Onze.

Напомним, что "блаугранас" приобрели бразильца у английского Ливерпуля за 120 млн евро. Еще 40 млн в евровалюте были предусмотрены в качестве бонусов. Контракт Филиппе Коутиньо с каталонцами действует до лета 2023 года.

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