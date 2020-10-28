Бразилец вылетел на несколько недель из-за травмы, сообщает Goal.

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Коутинью не будет играть ориентировочно месяц из-за повреждения подколенного сухожилия. Хавбек получил травму в Эль Класико против мадридского Реала. Теперь он наверняка не сыграет против Алавеса, Бетиса и Атлетико в чемпионате, Ювентуса и киевского Динамо – в ЛЧ, а также в матчах квалификации к ЧМ-2022 в составе национальной команды.

Наставник пентакампеонов Тите уже вызвал в сборную вместо Коутиньо полузащитника Лиона Лукаса Пакета. Возвращение 28-летнего бразильца на поле может состояться в Киеве во втором поединке против "бело-синих".

В нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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