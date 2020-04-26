Коутиньо получил еще 2 варианта в Англии – один из них довольно неожиданный

Будущее Филиппе Коутиньо продолжает оставаться неопределенным.

Вингер Барселоны, который не сумел стать своим на Камп Ноу и стремится вернуться в АПЛ, заинтересовал еще два клуба из Туманного Альбиона. Кроме Челси и Тоттенхэма, о которых было известно ранее, за 27-летним бразильцем следят также Ньюкасл и Эвертон, сообщает Mundo Deportivo.

Коутиньо ближе к возвращению в АПЛ – Барселона предложила бразильца Челси

"Сороки" в ближайшее время должны получить новых владельцев из Саудовской Аравии – в таком случае у них появятся деньги на Коутиньо. Интересным выглядит вариант с Эвертоном – особенно с учетом того, что вингер 5 лет выступал за Ливерпуль.

Сезон 2019/20 Коутиньо проводит на правах аренды в Баварии, но мюнхенцы вряд ли выкупят его за 120 млн евро, предусмотренные соглашением. Не слишком рассчитывают на бразильца и в Барселоне, хотя 2,5 года назад выложили за него 145 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

"Самый большой провал в истории Барселоны": Чигринский оказался в неприятной компании