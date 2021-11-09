"Я очень удивился, когда увидел эту новость, потому что за всю свою карьеру я никогда не страдал от недостатка непрофессионализма. Можете узнать: где бы я ни был, я всегда относился ко всем с уважением.

Хави проведет первую тренировку Барселоны с катастрофическими потерями – более 20 игроков отсутствуют

С тех пор как я вернулся на поле, выходил в старте не чаще 3 раз подряд. Но мне это необходимо, чтобы показывать свою лучшую игру. Я чувствую, что нахожусь в очень хорошей физической форме", – цитирует Коутиньо TribalFootball.

Ранее сообщалось, что находившиеся рядом со скамейкой запасных журналисты видели, что бразилец во втором тайме начал разминку, но отказался выйти на поле. Исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан отказался комментировать эту ситуацию на послематчевой пресс-конференции.

Барса представила Хави: безумное пение с Лапортой, замечания ветеранам, месседж Дембеле и Месси