Полузащитник Барселоны Филиппе Коутинью снова оказался в эпицентре неоднозначной ситуации, которая произошла во время матча 13-го тура Ла Лиги против Сельты (3:3)

Бразилец якобы проигнорировал просьбу Серхи Бархуана, проводившего свой последний матч во главе Барселоны. Дальше командой будет руководить Хави Эрнандес.

Сельта – Барселона – 3:3 – видео голов и обзор матча

По информации Catalunya Radio, находившиеся рядом со скамейкой запасных журналисты видели, что бразилец во втором тайме начал разминку, но в итоге хавбек отказался выходить на поле, когда его позвали.

Серхи Бархуан отказался комментировать ситуацию на послематчевой пресс-конференции. "Я не смотрю на разминающихся игроков или на скамейке запасных. Я смотрю игру, которая требует от меня внимания", – сказал специалист.

Барселона на 90+6 минуте упустила победу над Сельтой, ведя 3:0 до перерыва – три травмы и странный провал каталонцев