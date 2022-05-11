Вингер Филиппе Коутиньо, похоже, продолжит выступать в английской Премьер-лиге и в следующем сезоне.

29-летний бразилец доволен игрой под руководством Стивена Джеррарда. Он стремится остаться на Туманном Альбионе на полноценной основе.

"Вам следует прекратить смотреть футбол", – Джеррард ответил хейтерам Коутиньо

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, Астон Вилла работает над этим. Клуб уже согласовал с Барселоной большинство деталей трансфера, но осталась последняя – сумма оплаты. Активные переговоры продолжаются. Его контракт с "блаугранас" рассчитан до следующего лета.

Главный тренер команды из Бирмингема Стивен Джеррард отметил важность сохранения бразильца: "Я могу повторить: очень хочу, чтобы Коутиньо остался с нами, мы стараемся".

К слову, за Астон Виллу Филиппе успел отыграть 16 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами.

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