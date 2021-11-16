Полузащитник каталонцев Филиппе Коутиньо твердо настроен на борьбу за место в основном составе.

29-летний бразилец не планирует покидать каталонский клуб этой зимой и стремится доиграть до лета, утверждает Diario Sport .

"Дембеле и Коутиньо не оправдали ожиданий", – Бартомеу объяснил подписание провальных звезд Барселоны

В текущем сезоне Рональд Куман давал несколько шансов Коутиньо себя проявить, но он ими не сумел воспользоваться сполна. Вторую попытку получить стабильную игровую практику Филиппе может получить сейчас, если результат разговора с главным тренером Хави будет положительным.

В кампании 2021/22 хавбек провел на поле 11 неполных матчей и забил всего один раз. Летом Барса пыталась продать или отдать в аренду Филиппе Коутиньо, но попытки завершились безрезультатно.