toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО

Коутиньо не планирует возвращаться в АПЛ, – Mirror

13:22 36 Читати українською
Коутиньо не планирует возвращаться в АПЛ, – Mirror
Филиппе Коутиньо / AS

Атакующий полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо не собирается менять клуб, хотя соответствующие слухи регулярно появляются в прессе.

26-летний бразилец заявил, что хочет продолжить карьеру в Барселоне, в которую перешел в начале 2018 года из Ливерпуля и стал самым дорогим игроком в истории клуба.

"Это мой второй сезон в Барселоне. Я уже выиграл несколько трофеев, однако хочу и в дальнейшем прогрессировать. Я счастлив защищать цвета этого клуба. Кроме того, мне и моей семье комфортно в Испании.

Барселона готова продать Коутиньо за 85 млн фунтов

Все мои мысли связаны исключительно с "блаугранас". Возвращение в Англию? Это пока не входит в мои планы", – цитирует Коутиньо Mirror.

В текущем сезоне в активе бразильца 5 голов и 2 ассиста в Примере. Болельщики Барселоны не слишком довольны игрой бразильца и считают, что он не оправдал ожиданий. Недавно появилась информация об интересе к хавбеку английских клубов.

К слову, вскоре Коутиньо все же вернется в Англию, но пока только на матч Лиги чемпионов – 10 апреля Манчестер Юнайтед будет принимать Барселону.

Коутінью торкнувся дна: як бразилець перетворився у посередність за 160 млн євро

Теги
Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Барселона Барселона Испания Трансферы АПЛ Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Интер
16:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук