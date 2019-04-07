Коутиньо не планирует возвращаться в АПЛ, – Mirror

Атакующий полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо не собирается менять клуб, хотя соответствующие слухи регулярно появляются в прессе.

26-летний бразилец заявил, что хочет продолжить карьеру в Барселоне, в которую перешел в начале 2018 года из Ливерпуля и стал самым дорогим игроком в истории клуба.

"Это мой второй сезон в Барселоне. Я уже выиграл несколько трофеев, однако хочу и в дальнейшем прогрессировать. Я счастлив защищать цвета этого клуба. Кроме того, мне и моей семье комфортно в Испании.

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Все мои мысли связаны исключительно с "блаугранас". Возвращение в Англию? Это пока не входит в мои планы", – цитирует Коутиньо Mirror.

В текущем сезоне в активе бразильца 5 голов и 2 ассиста в Примере. Болельщики Барселоны не слишком довольны игрой бразильца и считают, что он не оправдал ожиданий. Недавно появилась информация об интересе к хавбеку английских клубов.

К слову, вскоре Коутиньо все же вернется в Англию, но пока только на матч Лиги чемпионов – 10 апреля Манчестер Юнайтед будет принимать Барселону.

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