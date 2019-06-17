Коутиньо не перейдет в Манчестер Юнайтед – известна причина

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо не станет переходить в Манчестер Юнайтед.

Филиппе Коутиньо не рассматривает вариант с переходом в Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports. Бразилец не хочет стать Иудой для Ливерпуля и его болельщиков, ведь выступал в этой команде с 2013 по 2018 годы.

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Бразилец перешел в Барселону зимой 2018 года за рекордные для "блаугранас" 150 млн евро, но не смог стать своим на Камп Ноу, и теперь клуб хочет избавиться от игрока.

Сейчас активно распространяются слухи об интересе со стороны ПСЖ, а Барса хотела бы вернуть Неймара.