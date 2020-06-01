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Коутиньо настроен продолжить карьеру в АПЛ – есть надежда остаться в Баварии

12:59 16 Читати українською
Коутиньо настроен продолжить карьеру в АПЛ – есть надежда остаться в Баварии
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Агент Киа Джурабчиан озвучил планы своего звездного подопечного Филиппе Коутиньо.

"У него есть желание вернуться в Премьер-лигу в какой-то момент. Это может не состояться в этом году, может произойти – мы не знаем. Мы действительно пока ничего не обсуждали.

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Бавария также решает, хотят ли они продолжить аренду. Это сугубо решение Баварии, у нас есть желание остаться в этой команде. Посмотрим тогда, когда все вернется в нормальное состояние, но у нас уже были разговоры с Баварией относительно следующего сезона", – цитирует Джурабчиана Sky Sports.

Напомним, в Мюнхене бразилец играет до конца сезона на правах аренды из Барселоны, однако Бавария не воспользовалась правом выкупить его контракт за 120 млн евро. В нынешнем сезоне Коутинью забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах.

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