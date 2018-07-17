Коутиньо может помочь Виллиану оказаться в Барселоне

Полузащитник Челси Виллиан может продолжить карьеру в Барселоне. Каталонцы серьезно настроены подписать 29-летнего бразильца.

Руководство Барселоны уверено, что предложенных 53 миллионов фунтов хватит, чтобы выкупить контракт Виллиана в Челси, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона сделала Челси улучшенное предложение по трансферу Виллиана

Бразилец займет одно из трех мест для игроков-неграждан Евросоюза в составе Барселоны. Два других слота достанутся защитнику Ерри Мине и хавбеку Артуру.

В Барселоне серьезно рассчитывают на помощь Коутиньо в осуществлении трансфера. Дело в том, что экс-игрок Ливерпуля в ближайшее время должен получить португальский паспорт. Он женат на гражданке Португалии более трех лет, а этого, по законам страны, достаточно для получения документа. Таким образом, Филиппе должен освободить место игрока без паспорта Евросоюза именно для Виллиана.