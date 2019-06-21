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Коутиньо имеет неожиданный вариант продолжения карьеры

21 июня 23:31 182 Читати українською
Коутиньо имеет неожиданный вариант продолжения карьеры
Филиппе Коутиньо / Федерация футбола Бразилии

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо имеет сенсационный вариант для перехода.

Барселона стремится избавиться полузащитника Филиппе Коутиньо. По информации le10sport, бразилец может вернуться в Ливерпуль.

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Бразилец перебрался на Камп Ноу именно из мерсисайдского клуба за 150 млн евро, но не смог стать своим в "блаугранас", из-за чего они хотят избавиться от игрока.

Ранее сообщалось, что бразилец может стать частью сделки по возвращению Неймара.

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