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Коутиньо ближе к возвращению в АПЛ – Барселона предложила бразильца Челси

18:34 40 Читати українською
Коутиньо ближе к возвращению в АПЛ – Барселона предложила бразильца Челси
Фелиппе Коутиньо

Каталонцы не теряют надежд избавиться от высокооплачиваемого Фелиппе Коутиньо.

Барселона предложила Челси и еще ряду именитых клубов подписать Фелипе Коутинью, сообщает Sky Sports. Каталонцы давно признали, что приобретение бразильца было ошибкой, но теперь не могут от него избавиться – мешают большая цена и космическая зарплата.

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Коутиньо зимой 2018 перешел из Ливерпуля в Барселону за 150 млн евро, но закрепиться на Камп Ноу не сумел. Текущий сезон он проводит в Бундеслиге, но Бавария не намерена выкупать контракт бразильца.

Недавно агент футболиста признался, что Фелипе мечтал бы вернуться с АПЛ. Челси – один из реальных вариантов, ведь ни Манчестер Сити, ни Ливерпуль, ни Манчестер Юнайтед в нем не заинтересованы вообще.

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