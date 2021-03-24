Бразилец обратился к бельгийскому врачу Д'Хуге, чтобы удалить кисту левого колена, сообщает AS со ссылкой на Esport3 "Onze".

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Коутиньо до этого уже был прооперирован 2 января, однако реабилитация после операции затянулась. Отмечается, что Филиппе решил обратиться к врачу Д'Хуге, поскольку был не очень доволен работой клубного медицинского штаба. Ранее к специалисту обращались Умтити и Дембеле с похожими проблемами.

Таким образом, бразилец может вернуться на поле только в последних матчах чемпионата – до этого планировалось, что он сможет сыграть уже в апреле. Добавим, что Коутиньо провел 14 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и 2 ассистами.

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