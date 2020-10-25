Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может пропустить матч Лиги чемпионов против Ювентуса из-за повреждения.

После завершения Эль-Класико у бразильца диагностировали повреждение задней поверхности бедра левой ноги, хотя он сыграл полный поединок.

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Участие Коутиньо в матче Лиги чемпионов против Ювентуса пока под вопросом. Добавим, что встреча состоится уже через 3 дня, 28 октября.

К слову, бразилец провел в текущем сезоне 6 матчей в составе Барселоны, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

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