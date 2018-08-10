Коутинью получил паспорт гражданина ЕС

Бразильский полузащитник Барселоны Филиппе Коутинью больше не будет считаться легионером.

Филиппе Коутинью получил паспорт гражданина Евросоюза, сообщает ESPN. Теперь у Барселоны есть возможность заявить другого игрока без паспорта ЕС на матч за Суперкубок Испании против Севильи.

В Суперкубке Испании-2018 будут использовать VAR

Согласно регламенту, в заявке на матч за Суперкубок Испании может быть не более трех игроков без гражданства ЕС. Сейчас в составе "сине-гранатовых" это летние новички команды – Артур, Малком и Артуро Видаль.

Напомним, в этом году в Суперкубке Испании будет 1 матч вместо 2, как было раньше. Состоится поединок за пределами Испании, в марокканском городе Танжер 12 августа. Стадион, который будет принимать эту встречу, способен вместить 45 тысяч зрителей.

Напомним, что накануне Коутиньо выбрал новый номер в Барселоне