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Коутинью получил паспорт гражданина ЕС

17:48 26 Читати українською
Коутинью получил паспорт гражданина ЕС
Филиппе Коутинью / фото: ФК Барселона

Бразильский полузащитник Барселоны Филиппе Коутинью больше не будет считаться легионером.

Филиппе Коутинью получил паспорт гражданина Евросоюза, сообщает ESPN. Теперь у Барселоны есть возможность заявить другого игрока без паспорта ЕС на матч за Суперкубок Испании против Севильи.

В Суперкубке Испании-2018 будут использовать VAR

Согласно регламенту, в заявке на матч за Суперкубок Испании может быть не более трех игроков без гражданства ЕС. Сейчас в составе "сине-гранатовых" это летние новички команды – Артур, Малком и Артуро Видаль.

Напомним, в этом году в Суперкубке Испании будет 1 матч вместо 2, как было раньше. Состоится поединок за пределами Испании, в марокканском городе Танжер 12 августа. Стадион, который будет принимать эту встречу, способен вместить 45 тысяч зрителей.

Напомним, что накануне Коутиньо выбрал новый номер в Барселоне

Суперкубок ИспанииСуперкубок Испании

Барселона - Севилья: Воскресенье 12 августа 2018

Барселона
до матча
2
дн
:
4
час
:
46
мин
Севилья
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