Коутинью переходит в Баварию – клубы анонсировали трансфер

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамджич в комментарии ZDF подтвердил, что бразилец переберется в Мюнхен: "Мы счастливы, что игрок присоединится к Баварии. Не хватает нескольких окончательных деталей, медицинского осмотра и, конечно, подписи. Это должно случиться в воскресенье".

Впоследствии официальный сайт чемпиона Германии сообщил, что стороны согласовали аренду на один сезон. Следующим летом Бавария будет иметь право выкупа Коутиньо.

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В то же время директор Барселоны с институциональных отношений Гильермо Амор также подтвердил информацию о переходе бразильского полузащитника. Однако отметил, что пока согласованы не все детали соглашения, сообщает Marca.

Отмечается, что Коутиньо не попал в заявку Барселону на матч 1-го тура чемпионата Испании против Атлетика именно из-за близкого перехода в Баварию.

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К слову, Коутиньо перешел в Барселону в январе прошлого года. Его трансфер обошелся каталонскому клубу в 145 млн евро. В составе "сине-гранатовых" бразилец провел 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач.

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