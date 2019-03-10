Коутинью может стать игроком Манчестер Юнайтед

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо близок к возвращению на Туманный Альбион.

Руководство Манчестер Юнайтед заинтересовано в услугах хавбека Барселоны Филиппе Коутинью, сообщает Sky Sports.

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В каталонском клубе недовольны игровой формой бразильца и тоже не прочь от него избавиться. Трансфер может состояться уже летом.

Напомним, 26-летний хавбек является рекордным трансфером в истории Барселоны. В 2018 году каталонцы заплатили Ливерпулю 135 млн евро. Контракт полузащитника действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Коутинью провел 25 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 2-мя ассистами.

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