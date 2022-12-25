С приходом Унаи Эмери бразилец почти перестал попадать в стартовый состав Астон Виллы, из-за чего может сменить клуб уже зимой, сообщает Football Insider.

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Поэтому "вилланы" уже дали разрешение агенту Киа Джурабчиану искать новый клуб для своего клиента в январе. В настоящее время бразилец восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Ранее сообщалось, что у Коутиньо конфликт с Эмери.

Отметим, что Филиппе сыграл в 13 поединках за Астон Виллу во всех соревнованиях, в которых не отличался результативными действиями.

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