Коутиньо может "ограбить" Барселону – в случае триумфа Баварии в ЛЧ "блаугранас" выплатят Ливерпулю немалую сумму

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за Баварию, "влетит в копейку" своему клубу.

Победа Баварии в Лиге чемпионов заставит Барселону попрощаться с 5 млн евро, сообщает издание Mirror.

Месси готов покинуть Барселону в 2021 году – аргентинец выдвинул каталонцам ультиматум

При переходе Филиппе Коутиньо из Ливерпуля в Барселону в контракте была прописана сумма бонусов, которую получат мерсисайдцы в случае выигрыша бразильцем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 или 2019/20. Интересно, что в соглашении между клубами конкретно не указывается, что Коутиньо должен выиграть Лигу чемпионов именно в составе каталонцев.

Напомним, накануне Бавария в четвертьфинале ЛЧ буквально уничтожила Барселону со счетом 8:2, а сам 28-летний хавбек, выйдя на замену, оформил дубль. В 1/2 финала турнира немцы встретятся с победителем пары Манчестер Сити – Лион.

Напомним, Коутиньо перешел в Барселону в январе 2018 года за 145 млн евро, а в августе 2019-го был арендован Баварией.

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами: исторический крах "блаугранас", фиаско Лео, рекорды Мюнхена и Левандовски