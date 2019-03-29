Коутинью хочет покинуть Барселону, – Sport.es

Полузащитник "блаугранас" Филиппе Коутиньо, похоже, покинет Камп Ноу по завершении сезона.

Бразильский полузащитник не слишком комфортно чувствует себя в Барселоне и размышляет над уходом из каталонского клуба, сообщает испанская газета Sport.es.

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По информации издания, Филиппе, который перешел в Барселону из Ливерпуля в 2018 году за 160 млн евро и стал самым дорогим приобретением клуба, рассчитывал, что будет играть ведущую роль в команде, однако все произошло иначе и сейчас он изредка попадает в стартовый состав "блаугранас" .

Находясь в лагере национальной команды Коутинью сообщил бразильцам, что ему нужен новый вызов: "Да, я думаю над тем, чтобы покинуть Барселону. Это может быть сложнее решение, однако оно поспособствует улучшению моей карьеры", – сказал Фил в лагере "селесао ".

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