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Коутинью был успешно прооперирован – известны сроки реабилитации

21:18 52 Читати українською
Коутинью был успешно прооперирован – известны сроки реабилитации
Филиппе Коутиньо / Getty images

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат Барселоне, попал в клубный лазарет мюнхенцев.

"В пятницу, 24 апреля, Коутиньо сделали операцию на правой лодыжке, во время которой были удалены незакрепленные фрагменты суставов. Операция прошла успешно. Бразилец начнет свою программу восстановления примерно через 14 дней", – сообщает пресс-служба Баварии.

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Добавим, если бразилец действительно начнет тренировки в установленный срок, то может не успеть к возобновлению сезона, которое в Бундеслиге запланировано на 9 мая. Ведь хавбеку потребуется определенное время, чтобы набрать оптимальные кондиции, а это может длиться несколько дольше, чем обычно, поскольку занятия не проводились больше места из-за карантина.

К слову, в чемпионате Германии до его остановки из-за пандемии коронавируса Кутиньо успел сыграть 22 матча, записав себе в актив 8 голов и 6 ассистов.

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Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Бавария Бавария Германия
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