"Я допустил ошибку. Я не осознавал серьезности травмы Неймара и хочу это публично признать. Он был травмирован, но я этого не видел. Мы не получили этой информации. Он пытался продолжать играть, пока не сказал нам, что испытывает боль в лодыжке.

Неймар показал тяжелые последствия травмы, которые выбивают его до конца группового этапа ЧМ-2022

Поскольку Неймар и Данило являются двумя действительно интегрированными в команду игроками, игроками с душой, они остались на поле, даже несмотря на травмы. Это показывает нам очень высокую степень синхронности. Очень сильно чувство командного духа.

Я считаю, что они поправятся. Это мое мнение. С медицинской точки зрения не могу говорить, но у меня есть медицинские заключения. Могу продолжать говорить это не только о Неймаре, но и о Данило. Ситуация у обоих изменилась, но мы верим, что оба смогут играть", – цитирует Тите сайт ФИФА .

По предварительным прогнозам, представитель ПСЖ будет восстанавливаться до потенциального плей-офф. Нынешнюю встречу со Швейцарией он пропустит.