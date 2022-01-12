Накануне ФИФА отклонила апелляцию и подтвердила дисквалификации за использование допинга голкипером сборной Кот-д'Ивуара Сильвеном Гбоху, сообщает BBC. Сегодня "слоны" стартуют на турнире матчем против Экваториальной Гвинеи.

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"О положительном результате допинг-пробы было сообщено 27 декабря. Мы немедленно подали апелляцию. В начале года Сильвену после обследования было прописано лекарство, которое он принимал в марте. Следы этого препарата были найдены в допинг-пробе, Федерация передала ФИФА документы, по которым выписывался рецепт.

У нас была надежда получить утвердительный ответ от ФИФА, но вчера я узнал, что они поддерживают свое решение. Игроку было очень тяжело. Он здесь с 5 января, не зная, сможет ли играть. Гбоху больше не ест, похудел, не спит. Я надеюсь, что он останется с нами, потому что он играет немаловажную роль в команде, если он не может играть", – сказал главный тренер сборной Патрис Бомель.

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