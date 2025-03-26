Кубок Африки среди сборных до 20 лет изначально планировалось провести с 26 апреля по 18 мая в Кот-д'Ивуаре. За месяц до старта страна отказалась от участия в качестве организатора, что теперь официально подтвердила Африканская футбольная конфедерация (CAF).

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Причины не называются, но, по данным африканских СМИ, Кот-д'Ивуар не сможет организовать турнир ни в финансовом, ни в логистическом плане. В письме в CAF президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара Ясин Идрисс Диалло выразил сожаление в связи с принятым в последнюю минуту решением, но также поблагодарил всех, кто работал над организацией турнира.

Это решение создало серьезную проблему для Африканской футбольной конфедерации. На данный момент неясно, найдет ли CAF альтернативу вовремя, что может привести к переносу (или даже отмене) турнира. Это также удар для участвующих команд. Например, сборная Ганы U-20 лет уже находится в стадии полной подготовки и проводит отбор на тренировочный сбор в Марокко.

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