Кот-д'Ивуар – Алжир: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН-2019

Матч 1/4 финала КАН-2019 Кот-д'Ивуар – Алжир начался в 19:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проводит "Футбол 24".

КАН-2019: восемь неудачников группового этапа – кто и почему уехал домой

Победитель этой пары 14 июля сыграет в полуфинале турнира против Нигерии, которой на последних минутах удалось переиграть сборную ЮАР.

Стартовые составы

Кот-д'Ивуар: Гбоху – Багайоко, Траоре, Канон, Кулибали – Дье, Кессье, І. Сангаре – Градель, Коджиа, Заха

Запасные: Тапе, Б. Сангаре, Комара, Орье, Думбия, Огбан, Корне, Гбамен, Сери, Бони, Ассале, Пепе

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #CIVALG #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/OCLWoHnY9Z