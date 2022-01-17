Украинский специалист Руслан Костышин в ближайшее время станет главным тренером казахского Акса, сообщает в своем Telegram-канале Айдын Кожахмет.

Костышин мог возглавить казахский клуб – экс-тренер Колоса объяснил причины отказа

По информации журналиста, 45-летний украинский наставник уже едет в Павлодар из Астаны. К слову, ранее Костышин подтвердил интерес неназванного казахского клуба к своей персоне, однако отметил, что решил пока отказаться от предложения.

Напомним, Костышин ранее тренировал Колос – в единственном в своей карьере клубе он работал с 2014 по 2021 год. Аксу – дебютант элитного дивизиона чемпионата Казахстана.

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