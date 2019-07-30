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Костышин стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку

21:23 71 Читати українською
Костышин стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку
Руслан Костышин / фото: Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин уже вписал свое имя в историю чемпионата Украины.

41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомин 15’
15’ Руслан Фомин
41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко

Наставник новичка УПЛ получил желтую в конце встречи с Мариуполем (2:1). Главный арбитр Александр Дердо предупредил Костышина за излишнюю эмоциональность.

Колос одержал сенсационную победу над Мариуполем в дебютном матче в УПЛ

Заметим, что это нововведение в футболе. Теперь тренер может быть дисквалифицирован на следующий матч из-за перебора желтых карточек.

Ранее главный тренер Сантоса Хорхе Сампаоли стал первым в истории тренером, которого дисквалифицировали за 3 желтые карточки.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися

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Колос - Мариуполь Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин
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