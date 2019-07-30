Костышин стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку

Главный тренер Колоса Руслан Костышин уже вписал свое имя в историю чемпионата Украины.

Наставник новичка УПЛ получил желтую в конце встречи с Мариуполем (2:1). Главный арбитр Александр Дердо предупредил Костышина за излишнюю эмоциональность.

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Заметим, что это нововведение в футболе. Теперь тренер может быть дисквалифицирован на следующий матч из-за перебора желтых карточек.

Ранее главный тренер Сантоса Хорхе Сампаоли стал первым в истории тренером, которого дисквалифицировали за 3 желтые карточки.

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