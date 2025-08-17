– Все видят, что произошло. У нас удаления, на одного меньше. С такой хорошей командой, как Карпаты, тяжело играть вдесятером. В принципе, мы до перерыва справлялись. Мы и потом справлялись, был один острый момент у Карпат, и все, а гол пропустили со стандарта. Можно и 10 на 10 пропустить гол со стандарта.

Красная Ррапая в видеообзоре матча Колос – Карпаты – 1:1

– Чувствовалась нехватка Ррапая во втором тайме? Хотя у вас были моменты.

– Это один из наших креативных футболистов, исполнитель стандартов. Но те, кто вышел, справились. Я считаю, мы играли по счету, играли так, как договорились играть, сели в низкий блок, потому что и жара, и все. Мы очень активно провели 35 минут до удаления, доминировали. Мы понимали, что в таком темпе не сможем играть вдесятером.

Я просто не понимаю удаления. Просто тенденция идет. Этот судья (Олег Когут – прим.) нас с Рухом судил – принимал совсем другие решения в том году. Этот судья, я так понимаю, любит судить львовские команды.

Хочется сказать, конечно, знаменитую фразу Луческу, но я промолчу. Дело не в удалении – дело в том, что потом делалось на поле. Мне это не нравилось. Стыки все в одну сторону, борьба в одну сторону. Симпатия была – это мое мнение, – сказал Костышин для УПЛ ТВ.

Напомним, сейчас Колос занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе ковалевцев 7 очков после трех туров.

