США, USL, Чемпионшип, 8-й тур

Сан-Диего Лоял – Эль Пасо Локомотив – 1:2

Голы: Мошобане, 61 – Сакариас, 13, Костышин, 65

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Украинский полузащитник Денис Костышин снова помог своей команде одержать победу за океаном. На этот раз от ног нашего соотечественника пострадал Сан-Диего, который опережал Эль Пасо на 4 очка, и является одним из конкурентов за повышение в классе.

Рикардо Сакариас уже в начале матча вывел гостей вперед причудливым голом – форвард бил с острого угла, защитник заблокировал и мяч парашютом опустился за спину вратаря, которого дезориентировал неожиданный рикошет.

После перерыва хозяева сравняли – после сольного прохода Мошобано точно выстрелил с линии штрафной. Однако не прошло и пяти минут, как Эль Пасо снова вышел вперед. Костышин обыгрался с партнером на правом фланге, ворвался во вратарскую и пробил мимо голкипера. Украинец свое дело сделал, поэтому тренер решил его поберечь и на 68-й минуте заменил.

За время, проведенное на поле, Денис сделал 46 касаний мяча, отдал две точные длинные передачи из трех, выполнил три успешные попытки дриблинга из трех, четыре раза был победителем в борьбе за позицию из шести, совершил 1 вынос и 1 отбор, а точность его передач составляла 72%. За свою игру он получил от статистического портала SofaScore наивысшую оценку – 7,8.

Напомним, в текущем сезоне Денис провел за американскую команду 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Эль Пасо после 8-ми туров идет в турнирной таблице на четвертой строчке, набрав 13 очков.

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