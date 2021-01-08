"Около месяца назад руководство Колоса поинтересовалось, согласился бы я на переход Максименко в зарубежную команду или нет. Принимая во внимание, что Максименко верой и правдой прослужил Колосу четыре года и то, что это может быть его последний шанс поиграть за границей, я ответил согласием. Тем более, что Максим был связан с Колосом контрактом, наш клуб получит компенсацию за его переход.

Защитник Колоса подписал контракт с греческим клубом, – СМИ

Я не владею информацией, когда селекционеры Ларисы обратили внимание на Mаксименко, к тому же он не участвовал в поединках Лиги Европы с Арисом и Риекой. Однако, дебют Колоса на международной арене, убежден, привлек к нему внимание, зарубежные скауты начали следить за нашими игроками и в чемпионате УПЛ.

Думаю, когда Mаксименко в заключительном туре первой части сезона уверенно сыграл с Динамо, то заинтересованняа в его услугах Лариса форсировала переговорный процесс. Я рад за Mаксима и надеюсь, что он будет на виду и в греческом элитном дивизионе", – рассказал Костышин в комментарии meta-ratings.

В текущем сезоне Максименко провел за Колос 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает защитника в 400 тысяч евро.

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