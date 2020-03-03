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Костышин: Перед Динамо основные футболисты Колоса даже не будут тренироваться

11:52 6 Читати українською
Костышин: Перед Динамо основные футболисты Колоса даже не будут тренироваться
Руслан Костышин / фото: Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Украины против киевского Динамо.

 

"Впереди Динамо и Шахтер. Что тут можно сказать? После матча с Карпатами у нас только восстановление. Одним нужно восстанавливаться, а другим готовиться к матчу, поэтому, скорее всего, сделаем определенную ротацию.

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Посмотрим... Повторюсь, основные футболисты перед Динамо два дня даже не будут тренироваться, а только восстанавливаться. Потому что просто нет времени – двое суток до игры осталось после встречи с Карпатами", – отметил Костышин в эфире программы "Футбольный формат".

Добавим, что Колос очень успешно начал весеннюю часть сезона УПЛ, обыграв Александрию и Карпаты. Уже сегодня, 3 марта, команда Руслана Костышина встретится с Динамо. Начало встречи в 19:30.

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